مصرع طالب فى حادث مرورى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب مصرعه بأشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصابته جراء حادث مرورى نتيجة سقوطه بدراجته النارية أثناء سيره بمحل إقامته، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من "ى ن ع" مؤهل متوسط بوفاة شقيقة "م" طالب وإثر إصابته جراء حادث مرورى نتيجة سقوطه بدراجته النارية أثناء سيره بمحل إقامته، وتم نقله لمستشفى أشمون العام، وتحويله لمستشفى الرواد الخاص بمدينة أشمون، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال عمدة الناحية أفاد بمضمون ماجاء بأقوال المبلغ، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .