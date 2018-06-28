video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 4 اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بسوريا واليمن

الخميس، 28 يونيو 2018 05:06 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 4 اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بسوريا واليمن مساعدات - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الخميس، أربع اتفاقيات مشتركة لدعم المدنيين سوريا واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم تخصيص اتفاقيتين لدعم الاقتصاد فى محافظتى حلب وحماه لتقديم حزمة تعليمية فى الريف الغربى لحلب ومحافظة الرقة فى سوريا، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين فى جنوب سوريا والمتضررين من الأزمة، واتفاقية أخرى لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التى شنتها المليشيات الحوثية فى اليمن خلال المرحلتين الخامسة والسادسة، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وقعّ الاتفاقيات المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فى مقر المركز بالرياض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير مساعد بنى سويف يشارك فى حفل ختام أنشطة لطفال ذوى الإعاقة "صور"

الديلى تليجراف: ببعض المساعدة من الـVAR ألمانيا خارج كأس العالم

سكرتير مساعد المنوفية ومدير مشروع المواقف يتفقدان موقف شبين الكوم العمومى

صور.. سكرتير عام المنوفية يقدم مساعدات مالية لأسر ضحايا ومصابى حادث قرية الرمالى

نيابة السويس تجدد حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته

قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

مساعد مورينيو السابق يكشف لـ"اليوم السابع" كواليس مشوار صلاح مع تشيلسى

أسرة بالجيزة تحت خط الفقر تطالب بمساعدتها على العمل لكسب تكلفة المعيشة

مساعدات

اليمن

أخبار اليمن

سوريا

السعودية




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة