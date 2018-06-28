مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 4 اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بسوريا واليمن

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الخميس، أربع اتفاقيات مشتركة لدعم المدنيين سوريا واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم تخصيص اتفاقيتين لدعم الاقتصاد فى محافظتى حلب وحماه لتقديم حزمة تعليمية فى الريف الغربى لحلب ومحافظة الرقة فى سوريا، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين فى جنوب سوريا والمتضررين من الأزمة، واتفاقية أخرى لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التى شنتها المليشيات الحوثية فى اليمن خلال المرحلتين الخامسة والسادسة، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وقعّ الاتفاقيات المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فى مقر المركز بالرياض.