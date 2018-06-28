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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لـ 1200 يمنى فى "الحديدة"

الخميس، 28 يونيو 2018 06:31 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لـ 1200 يمنى فى "الحديدة" مساعدات مركز الملك سلمان
إيمان حنا
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استكمل فريق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، عملية توزيع السلال الغذائية بالحديدة وتحديا فى مديرية الخوخة حيث تم توزيع سلال لـ 1200 فرد من الأسر اليمنية في قريتي الخرابا والسبيع بالمديرية.

 

وأكد المركز أن هذا يأتى فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا .

 

كما وزع المركز أمس، سلال غذائية للنازحين من المقاحطة وبنى فليفل ودروس و الجبلية والمجيلس والفازة والمدمن والجشة بمديرية الخوخة، وسبقها عمليات التوزيع فى مناطق الركيزة والحيمة والتحيتا بمحافظة الحديدة، من إجمالى المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.

 

ومن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتين لدعم الاقتصاد فى محافظتى حلب وحماة لتقديم حزمة تعليمية فى الريف الغربى لحلب ومحافظة الرقة فى سوريا، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين فى جنوب سوريا والمتضررين من الأزمة.


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