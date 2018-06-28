مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية بالجيزة و"هيوبى" الصينية

كتب إسلام سعيد

وقعت غرفة الجيزة التجارية، مذكرة تفاهم مع غرفة هيوبى الصينية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال فى كلا من مصر والصين.

جاء ذلك على هامش جلسة المباحثات، التى عقدها مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر مع وفد غرفة هيوبى برئاسة زونجهى نائب رئيس غرفة هوبى، والذى ضم 10 من كبار رجال الأعمال بمقاطعة هيوبى الصينية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن مذكرة التفاهم تستهدف فى المقام الأول ترجمة العلاقات السياسية القوية والمتميزة بين القاهرة وبكين إلى مشروعات وفرص واعدة للتعاون الثنائى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن من بنود مذكرة التفاهم تبادل المقترحات والدعم الفنى وتبادل الخبرات بين الطرفين فى سبيل جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ويضم الوفد الصينى الذى يستهدف زيارة عدد من المدن الصناعية المصرية، رجال أعمال متخصصون فى مجالات الصناعات المغذية والصناعات المعدنية والصناعات التكنولوجية والتبريد والتكييف ومستحضرات التجميل.

وأشار "ناصر"، إلى أن الحرص على استضافة الوفود الأجنبية يأتى فى إطار خطة وسياسة الدولة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية دعماً للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الصين من الدول العملاقة اقتصادياً على مستوى العالم وخطت خطوات كبيرة فى مجالات التصنيع وكذلك حققت معدلات نمو على الصعيد التجارة الدولية لم تسبقها إليها أى دولة حول العالم، وهو مايجعل التعاون مع الجانب الصينى أمر فى غاية فى غاية الأهمية خلال الفترة الحالية.

وقال وائل إسماعيل، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة استعرض أمام الوفد الصينى ماتم إنجازه فى مصر من تحسين البيئة التشريعية المُتعلقة بمناخ الأعمال واستعراض أهم المشروعات التى تقوم عليها الحكومة فضلاً عن استعراض أهم المناطق الصناعية المتخصصة التى تناسب إحتياجات الوفد الصينى.

وأشار صابر سرور، نائب رئيس غرفة الجيزة، إلى أن مجلس إدارة الغرفة سينظم زيارة ميدانية للوفد الصينى بمدينة السادس من أكتوبر التى تضم مايزيد عن ٣ الآف منشأة صناعية وتشهد حالياً طفرة صناعية حقيقية وتحديداً فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات، لافتاً إلى أنه من الضرورى الاستفادة من الخبرات الصينية فى تلك المجالات من خلال زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر.

ومن جانبه، قال "زونجهي"، نائب رئيس غرفة هيوبي، إن مذكرة التفاهم مع غرفة الجيزة التجارية، تُعتبر خطوة أولية فى سبيل تكثيف التعاون مابين مقاطعة هيوبى ومحافظة الجيزة، مؤكداً أن محافظة الجيزة تمتلك العديد من المقومات الصناعية والتراثية والتجارية تسمح بتعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً عن استهداف رجال الأعمال بمقاطعة هيوبى إقامة كيانات صناعية بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة ومنها السادس من أكتوبر ومنطقة أبو رواش، على غرار استثماراتهم بمحافظة بنى سويف والتى تزيد عن 100 مليون دولار.