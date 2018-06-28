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مدير "كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة": 4800 ميجا وات حجم إنتاج المحطة

الخميس، 28 يونيو 2018 03:03 م
مدير "كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة": 4800 ميجا وات حجم إنتاج المحطة المهندس يوسف الجبالى مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة
كتب سمير حسنى
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قال المهندس يوسف الجبالى مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع يقدم خدماته للعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، حيث يقع على مساحة 200 فدان فى قلب الصحراء، ويعمل بها 8500 عامل، وتنتج 4800 ميجاوا وات.

وتعليقا على أهمية توافر مصدر للمياه لمحطات الكهرباء، فى الوقت الذى تقام فيه المحطة فى قلب الصحراء، أضاف مدير مشروع محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن المحطة تعتمد على تقنية حديثة يستخدم فيها التبريد عن طريق الهواء ليكون بديلا عن مكثفات المياه، مشيرا إلى المحطة تستخدم 5 آلاف متر مكعب مياه فى الساعة فقط.

 


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