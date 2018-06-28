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مدراء الأمن يتابعون سير عملية تأمين الامتحانات بمحيط مدارس الثانوية العامة

الخميس، 28 يونيو 2018 10:17 ص
مدراء الأمن يتابعون سير عملية تأمين الامتحانات بمحيط مدارس الثانوية العامة الثانوية العامة
كتب محمود عبد الراضى
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تشهد محيط مدارس الثانوية العامة تعزيزات أمنية بمحيطها تزامنا مع امتحان الطلاب لمادتى الكيمياء والجغرافيا، حيث تم الدفع بتمركزات أمنية بمحيط المدارس، وظهرت الشرطة النسائية بالقرب من مدارس الفتيات.

ويتابع مدراء الأمن سير الامتحانات من خلال جولات ميدانية، للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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