محافظة القاهرة: لجنة لاختيار مواقع تستخدم ساحات انتظار بشارع عباس العقاد

كلف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اللواء أحمد فؤاد، السكرتير العام المساعد، برئاسة لجنة مشكلة من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ورئيس المباحث ومسئول المرور بالحى ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور وأجهزة الحى، لاختيار مواقع مناسبة وملائمة لتحديدها كساحات انتظار لسيارات أصحاب المحلات والسكان فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر بالإضافة، لاختيار السياس الموجودين بالشارع ممن يصلح منهم للانضمام للمنظومة الجديدة، التى ستنشئها الإدارة العامة للمرور، وهى وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد، تكون نواة لإدارة ساحات الانتظار فى القاهرة.

وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الوحدة تضم عددٍ من الشباب لهم زى موحد، ويتم نشرهم على امتداد الشارع، طبقًا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقًا لعدد ساعات الانتظار وللتسعيرة المحددة من قبل المحافظة، ويتم الإشراف عليها من قبل المحافظة والإدارة العامة لمرور القاهرة، طبقًا لعددٍ من الاشتراطات، مع تكليف الإدارة العامة للمرور بتوفير 2 ونش للتواجد الدائم بالشارع، لرفع أى سيارة مخالفة فورًا مع تخصيص مكان محدد لتجميع السيارات بها وصرفها بعد سداد الغرامات المقررة.