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محافظة الجيزة تواصل حملاتها لإزالة 16 عقارا مخالفا فى أوسيم ومحور 26 يوليو

الخميس، 28 يونيو 2018 04:46 م
محافظة الجيزة تواصل حملاتها لإزالة 16 عقارا مخالفا فى أوسيم ومحور 26 يوليو اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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واصل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم الخميس، قيادته لحملة مكبرة  لإزالة 16 عقارا بدون ترخيص بمنطقة أرض الأوقاف بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم .

وقال المحافظ فى تصريحات له خلال أعمال الإزالة أن العقارات تم بنائها بدون ترخيص ودون إتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء إضافة إلى أنها تم بناءها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى وعلى أرض زراعية .

وأضاف أنه سيتم محاسبة أى مسئول بالأحياء والمراكز والمدن يتراخى فى مواجهة مخالفات البناء حتى إستفحالها أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات .

 

 


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