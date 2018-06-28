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مبادرة "محمد بن راشد للازدهار العالمى" تطلق أولى ورش عملها من القاهرة

الخميس، 28 يونيو 2018 12:25 م
مبادرة "محمد بن راشد للازدهار العالمى" تطلق أولى ورش عملها من القاهرة مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى
كتب – محمود محيى
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نظمت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى صباح اليوم الخميس، ورشة عمل فى القاهرة، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى تصميم التحديات المرتبطة بأكثر القضايا العالمية إلحاحا والتى سيتم دعوة مجتمع المبتكرين العالميين إلى توفير حلول لها.

 

وتم إطلاق هذه التحديات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سبتمبر المقبل.

 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد أطلق مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمى خلال الدورة الافتتاحية لــ" القمة العالمية للصناعة والتصنيع"، والتى استضافتها أبوظبى فى شهر مارس من عام 2017 تقديرا لسعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى من خلال مبادراته الإنسانية والتنموية إلى مساعدة المجتمعات الأقل نموا وخدمة البشرية ودور سموه فى تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع من المبتكرين يتخذ من السعادة والإيجابية مقياسا للنمو والازدهار.


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