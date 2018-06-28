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مباحث العاشر تتقصى أثر قاتل سائق التاكسى بالمزارع وتقبض عليه فى الشرقية

الخميس، 28 يونيو 2018 05:31 م
مباحث العاشر تتقصى أثر قاتل سائق التاكسى بالمزارع وتقبض عليه فى الشرقية حبس -ارشيفيه
كتبت منال العيسوى
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نجحت وحدة البحث الجنائى بمدينة العاشر من رمضان برئاسة العقيد محمد هلال  ومباحث قسم ثانى برئاسة الرائد محمد عبد الغفار من القبض على "س ا س عبد الهادى 21 سنة عاطل ومقيم بالحسنية محافظة الشرقية، بعد قتله لـ محمود عبد العاطى محمد عبد العاطى 30 سنة سائق لسيارة تاكسى تحت رقم " ق ع ه" بطلق نارى فى الحى الـ14 بمدينة العاشر ، والذى تحرر له البلاغ رقم 1702 ادارى قسم تانى العاشر.
 
وبتشكيل فريق بحث تواجد فى موقع الحادث تبين أن الجانى تواجد لأول مرة فى العاشر من رمضان للبحث عن فرصة عمل وفى نهاية رحلة البحث التى باءت بالفشل استقل تاكسى من وسط المدينة وطالبه بالتوصيل للحى الـ14 بالمنطقة الجبلية المتاخمة للمنطقة السكنية ، وطالبه بتوصيله لمنطقة المزارع ، فرفض السائق ، وحدثت مشادة بينهما انتهت بإطلاق المتهم عيار نارى على السائق فاصطدمت السيارة بأحد الأرصفة وتجمع بعض الأهالى فإذا بالمتهم يفر جريا فى منطقة الزراعات.
 
ومن خلال تقصى الأثر فى الزراعات التى فر اليها المتهم بمعاونة أحد افراد البدو تم اكتشاف المتهم خلال اختبائه فى أحد المزارع والذى كان يغط فى نوم عميق على أثر الجرى لمسافة تجاوزت 10 كيلومترا ، وبتطابق الأثر مع قدم المتهم والكوتشى الذى يرتديه تم التعرف عليه، إضافة الى أن شاهد الرؤيا الذى اصطدم به فور تركه مسرح الجريمة وفراره ، تعرف عليه ، واعترف المتهم بجريمته وسيتم عرضه على النيابة مساء اليوم.
 
وكان  اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سائق تاكسى بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وانتقل اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وضباط قسم ثانى العاشر برئاسة النقيب محمد عبد الغفار رئيس المباحث، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، وتبين العثور على جثة" محمود عبد العاطى محمد" 30 سنة، سائق تاكسى مقيم العاشر من رمضان، مصابا بطلقات خرطوش بالصدر.
 
 

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