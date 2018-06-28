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ماتيس يؤكد الإبقاء على الوجود العسكرى الأمريكى فى كوريا الجنوبية

الخميس، 28 يونيو 2018 09:09 ص
ماتيس يؤكد الإبقاء على الوجود العسكرى الأمريكى فى كوريا الجنوبية وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
سول (أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس اليوم الخميس، مجددا أن بلاده ستحافظ على العدد الحالى لقواتها المتواجدة فى شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن ماتيس أبلغ نظيره الكورى الجنوبى "سونج يونج-مو" بأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية نحو كوريا الجنوبية سيظل قائما والذى يتضمن "الاحتفاظ بمستويات القوات الأمريكية الحالية" فى شبه الجزيرة الكورية.

وتأتى هذه التصريحات خلال زيارة قصيرة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكى إلى كوريا الجنوبية أثناء توجهه من الصين إلى اليابان.

 


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