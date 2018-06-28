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مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب يستعرض أفضل أبحاث فيروسى C و B

الخميس، 28 يونيو 2018 05:17 م
مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب يستعرض أفضل أبحاث فيروسى C و B المؤتمر السنوى الأول للجمعية المصرية للأبحاث والتدريب
كتبت أمل علام
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عقد اليوم الخميس، بالقاهرة المؤتمر السنوى الأول للجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى، والذى يستمر على مدى يومين فى الفترة من 38 إلى 29 يونيو الجارى بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد القصاص أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان رئيس الجمعية والمؤتمر، أن المؤتمر يناقش أهم وأحدث التوصيات العالمية الخاصة بعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى، وخصوصا ما يتعلق بالجديد فى علاج الفيروسات الكبدية وسرطان الكبد ، وأيضًا يقام على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة تدريبية عن التشخيص الإشعاعى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، وورشة عمل عن مبادئ وطرق البحث العلمى، وكذلك تدريبات عملية على مناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، ومناظير القنوات المرارية، وتركيب الدعامات فى حالات سرطان القناة الهضمية، وكذلك ورشة عمل تدريبية على استخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد وكذلك الأشعة التداخلية فى علاج سرطان الكبد، كما تقام ورشة عمل للتدريب على استخدام جهاز الفيبروسكان، ويحاضر فيها أحد الخبراء الفرنسيين.

وأوضح أنه أقيم على هامش المؤتمر مسابقة لأفضل الأبحاث المقدمة، وقد تم اختيار أفضل 5 أبحاث للعرض فى المؤتمر، وسيتم فى ختام المؤتمر تكريم أصحاب أفضل 3 أبحاث مقدمة، كما تم تنظيم جلسة خاصة عن أفضل ما تم تقديمه فى المؤتمرات الدولية التى عقدت مؤخرا عن أمراض الكبد والجهاز الهضمى، واستعراض أحدث الأبحاث المقدمة فى الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية للكبد.


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فيروس سي

فيروس بي

مؤتمر الجمعية المصرية للابحاث

الكبد

الجهاز الهضمى




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