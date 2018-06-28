لم يتعلموا الدرس.. "إخوان تونس" يدفعون براشد الغنوشى للرئاسة

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رغم مرور 5 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان فى مصر وأسقطت حكم المرشد، إلا أن الجماعة فى تونس لم تتعلم الدرس ويبدو أنها تسير بخطى ثابتة على نهج "إخوان مصر" وكأنهم يمهدون لثورة ضدهم، حيث أعلن عماد الخميرى، المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة - إخوان تونس"، أن الحركة ستدفع براشد الغنوشى فى انتخابات الرئاسة المقبلة لتونس، والمقرر إجراؤها فى نوفمبر 2019.

وأكد الناطق الرسمى باسم المتحدث النهضة، أن رئيس الحركة راشد الغنوشى معنى بالانتخابات الرئاسية القادمة وهومرشّح الحركة الرئيسى.

وأضاف الخميرى، خلال تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أنّ حركة النهضة إذا قدّرت أن يكون مرشحها للانتخابات الرئاسية من داخل الحزب، فسيكون راشد الغنوشى هو المرشح الرئيسى''، وفق قوله.

وبرر تراجع الجماعة عن اعتزام راشد الغنوشى الانتخابات الرئاسية رغم إعلان الأخير عام 2011، أنه لن يترشح إطلاقا لأى منصب فى الدولة التونسية قائلا ''راشد الغنوشى، عندما صرح سنة 2011 إثر عودته من لندن بأنه لن يترشح لأى منصب فى الدولة، فإنّ موقفه كان مبنيا على ظروف البلاد فى تلك الفترة''، لافتا إلى أن "تغير الموقف جاء نتيجة لتغير ظروف البلاد''، على حد قوله.