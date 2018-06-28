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لخريجى كليات الإعلام.. 6 خطوات للحصول على عضوية نقابة الصحفيين؟

الخميس، 28 يونيو 2018 08:00 ص
لخريجى كليات الإعلام.. 6 خطوات للحصول على عضوية نقابة الصحفيين؟ نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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يعتقد خريجو كليات الصحافة والإعلام أنه بمجرد انتهاء دراستهم والحصول على بكالوريوس صحافة، فإنه يحق لهم الحصول على عضوية نقابة الصحفيين كباقى المجالات الأخرى.

 

لذلك تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على العضوية:

 

- يجب أن يكون المتقدم للقيد بنقابة الصحفيين معينا بإحدى الصحف المقيدة بنقابة الصحفيين بموجب عقد عمل محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا.

- أن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية فى التأمينات الاجتماعية.

- الا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا ً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى.

-الا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر.

- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال أو الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

-يقصد بالصحف المصرية التى تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التى تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون.

 

أما عن الأوراق المطلوبة.. فهى كالآتى :

- نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة.

-نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.

-نسخة من شهادة الميلاد.

-نسخة من المؤهل الدراسى.

- صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.

-شهادة معتمدة باجتياز الدورات التى تقررها النقابة كشرط للقيد فى جداولها.

-ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.

 


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