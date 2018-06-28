لجنة تعيين مصابى العمليات الأمنية تستعرض الطلبات الواردة من الدفاع والداخلية

كتب مصطفى عبد التواب

عُقد برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اجتماع لجنة تعيين المصابين فى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر شهداء العمليات الحربية والأمنية وأسر المفقودين فى العمليات الحربية، والتى تشكلت طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية.



لجنة تعيين مصابى العمليات الأمنية

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الاجتماع استعرض تقرير طلبات التعيين الواردة من وزراتى الدفاع والداخلية، ومراجعة مدى انطباق شروط التعيين على المتقدمين وترشيحهم على الوظائف المناسبة، كما تم مناقشة موقف من سبق إصدار خطابات الترشيح لهم، وذلك للوقوف على العقبات التى تواجه عملية تسلمهم وظائفهم والعمل على حلها فى أسرع وقت.



استعراض تقرير طلبات التعيين الواردة من وزراتى الدفاع والداخلية

وأضاف الشيخ، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً لبعض الحالات المصابة بالعجز الكلى، والتى تم إرجائها بالاجتماع السابق فى شهر مارس الماضى لحين دراسة حالاتهم الصحية ومدى تماشيها مع الوظيفة المرشحين لها.



صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة

وأشار الشيخ، إلى أن هناك حرص من الدولة والقيادة السياسية على تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين فى كافة المجالات تقديرا لما بذلوه من تضحيات للدفاع عن هذا الوطن.









جدير بالذكر إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المالية، التضامن الاجتماعى، رئيس هيئة التأمين الصحى وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.