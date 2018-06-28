لارتفاع درجة الحرارة.. ولى أمر يوزع مياه على لجنة للثانوية العامة بأكتوبر

بالتزامن مع انعقاد لجان امتحان الثانوية العامة، لمادتى الكيمياء والجغرافيا، بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، حضر أحد أولياء الأمور إلى مقر اللجنة، حاملا حقيبتين مليئتين بزجاجات المياه الباردة لتوزيعها على الطالبات.
وطالب ولى الأمر، من مسئولى اللجنة توزيع زجاجات المياه على الطالبات لارتفاع درجات الحرارة، واستجابت اللجنة لطلبه.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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