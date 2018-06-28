لارتفاع درجة الحرارة.. ولى أمر يوزع مياه على لجنة للثانوية العامة بأكتوبر

كتبت آية دعبس

بالتزامن مع انعقاد لجان امتحان الثانوية العامة، لمادتى الكيمياء والجغرافيا، بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، حضر أحد أولياء الأمور إلى مقر اللجنة، حاملا حقيبتين مليئتين بزجاجات المياه الباردة لتوزيعها على الطالبات.

وطالب ولى الأمر، من مسئولى اللجنة توزيع زجاجات المياه على الطالبات لارتفاع درجات الحرارة، واستجابت اللجنة لطلبه.