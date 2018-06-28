قرقاش: المرافعة القطرية أمام محكمة العدل بكائية ومثيرة للشفقة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، إن "المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة فى مظلوميتها وفى استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحه دعمه بالادلة والأرقام. فعلا حبل الكذب قصير".

وتابع قرقاش، فى تغريدة له على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "وجاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية، وفندت المزاعم القطرية بالأرقام و بينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطرى ضحية سياسات حكومته".

وأضاف أن مرافعات الفريق القانونى للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات المظلومية، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعة إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسى الواجب والمسؤولية الإنسانية.

وأوضح قرقاش "بالأدلة والأرقام وضح الفريق القانوني للامارات حرص الدولة على القطري في التعليم و التطبيب والتجارة والإستثمار حتى بعد الأزمة، الحكومة القطرية تسعى الى افتعال مظلومية انسانية لا تتسق مع الواقع، والقرارات السيادية التي اتخذتها الامارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة الْيَوْمَ بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى إرتدت على نفسها".

وأكد أن محكمة العدل الدولية اطلعت على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يتعالجون و رخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف فى المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصير.