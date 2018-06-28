قاض فى المحكمة العليا يتقاعد وترامب يبدأ إجراءات تعيين بديل

واشنطن (أ ف ب)

أعلن القاضى فى المحكمة الأمريكية العليا أنتونى كينيدى، الذى يعتبر وسطياً بين الليبراليين والمحافظين، الأربعاء، أنه سيتقاعد فى نهاية يوليو المقبل مع بلوغه سن 82 عاما.

وعلى الفور أعلن الرئيس دونالد ترامب انه سيبدأ على الفور اجراءات تعيين بديل له، بعد أن حيا فيه "قاضيا عظيما" ورجلا صاحب "رؤية حقيقية" و"قلب واسع".

ويعطى تقاعد كينيدى فى 31 يوليو المقبل، الفرصة لترامب لتعيين شخصية محافظة فى المحكمة التى تضم تسعة قضاة، الأمر الذى قد يحدث تغييراً تاريخياً مع إمالة الكفة تماماً إلى اليمين فى المحكمة التى تؤثر قراراتها بشكل كبير على حياة الأمريكيين.

وقال كينيدى "كان أعظم شرف وميزة أن أخدم بلادنا فى المحكمة الفدرالية لمدة 43 عاماً من بينها 30 فى المحكمة العليا"، وكان الرئيس رونالد ريغان عيّن القاضى كينيدى الذى أقسم اليمين فى 1988.