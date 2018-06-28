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قاضى "أنصار الشريعة" يأمر بتحرك دعوى جنائية ضد متهم بتهمة إهانة المحكمة

الخميس، 28 يونيو 2018 06:13 م
قاضى "أنصار الشريعة" يأمر بتحرك دعوى جنائية ضد متهم بتهمة إهانة المحكمة المستشار شرين فهمي
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، وطالبت المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهم رقم 13 بأمر الإحالة بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامة بالطرق على القفص الزجاجى والتشويش علي سير الجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادة 133من قانون العقوبات.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

 


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