فيديو.. مسئولو السفارة الكورية فى روسيا يحتفلون بالفوز على ألمانيا بالرقص

كتب: هانى محمد

أشعلت خسارة المنتخب الألمانى لمباراته ضد كوريا الجنوبية فى بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا، حماس وفرحة مسئولى السفارة الكروية فى روسيا، واحتفلوا داخل وأمام السفارة بالفوز التاريخى الذى حققه منتخب بلادهم على المنتخب الألمانى بهدفين مقابل لا شىء.

وخسر منتخب ألمانيا أمام كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة ليتذيل المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، فيما تأهل عن المجموعة، السويد بعد لحتلال الصدارة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف المكسيك، الذى تأهل أيضا إلى ثمن النهائى، فيما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثالث برصيد 3 نقاط.