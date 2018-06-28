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على واقع الأزمة الاقتصادية..

فيديو.. بازارات إيران تواصل إضرابها.. والحكومة فى مرمى نيران البرلمان

الخميس، 28 يونيو 2018 02:51 م
فيديو.. بازارات إيران تواصل إضرابها.. والحكومة فى مرمى نيران البرلمان الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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نشر نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر تفيد بمواصلة بازارات فى إيران إضرابها وغلق المحال التجارية فى بازار "اراك"، وبازار "شادآباد" فى العاصمة طهران، ومواصلة محال الذهب إضرابها عن العمل، مع انتشار مكثف بقوات مكافحة الشغب فى الأسواق، بسبب بسبب تدنى مستوى العملة الإيرانية والتدهور الاقتصادى وكساد الأسواق وارتفاع سعر السلع خاصة المستوردة منها، وتخطى سعر الدولار لأول مرة فى إيران حاجز الـ 9 آلاف تومان.

ونشر حساب قناة "من وتو" الناطقة بالفارسية والمعارضة لإيران، مقاطع فيديو لمحال تجارية ببازار "15 خرداد" تعانى الكساد قد علق أحدها لافتة مكتوب عليها لم نقم بأى نشاط تجارى بسبب الكساد، وسط حالة من التوتر تسود الأسواق الإيرانية فى مدن مختلفة.

 

من جانبه أيد مدعى عام طهران عباس جعفر دولت آبادى، إلقاء القبض على عناصر فى موجة الاحتجاجات الأخيرة فى بازار طهران، ولم يعلن المسئول الإيرانى عن عددهم غير أنه قال أنه لم يكونوا من تجار البازار.

وفى الصحافة الإيرانية لاتزال تحتل الأزمة الاقتصادية التى تعصف بإيران وإضراب رجال "بازار" طهران والاحتجاجات الصفحات الأولى، كما عنونت الصحف بتصريحات الرئيس الإيرانى التى قالها فى خطابه المتلفز مساء أمس، الأربعاء.

وبينما تصدرت الصحف الإصلاحية تصريحات روحانى التى قال فيها أن حكومته لن تستقيل أو تتنحى بسبب الأزمة الاقتصادية، عنونت الصحف المتشددة بتصريحات للمرشد الأعلى دعا فيها للتصدى للمتلاعبين بالاقتصاد، لافتا لوجود فساد فى بعض أجهزة الدولة.

 

وأبرزت صحيفة "ابرار اقتصادى" طلب تقدم به 187 نائب من أعضاء البرلمان لروحانى لتغيير الفريق الاقتصادى لحكومته، الأمر الذى وصفته صحيفة "شرق" الاصلاحية بأن الحكومة فى مرمى نيران البرلمان.

ورغم ذلك وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن مساعى التيار المتشدد فى البرلمان لطرح "عدم كفاءة" الرئيس للمناقشة فى البرلمان واستجوابه تمهيدا لعزله، وقال النائب همدان امير خجسته، "أمام الحكومة فرصة من 10 إلى 15 يوما كى تقدم برامجها لمواجهة مؤامرات الأعداء فى الحرب الاقتصادية إلى البرلمان، وإذا لم يتمكن فإننا سنبدأ باستجواب وزراء الاقتصاد فى حكومة روحانى وسنطرح موضوع عدم كفاءة رئيس الجمهورية بسبب عجزه فى القطاع الاقتصادى هذا مطلب الشعب ولن نتراجع".

وفى السياق نفسه كتب المحلل السياسى الإيرانى "مهدى مطر نيا" فى المقالة الافتتاحية بصحيفة "آرمان" الاصلاحية، تحت عنوان "اليوم لا نمتلك فرصة التجربة والخطأ"، أشار فيه إلى الوضع الملتهب فى بلاده.

من جانبها اعتبرت صحيفة "ابتكار" الاصلاحية أن الشفافية روشتة علاج للبازار، وقالت فى تقريرها أن طريقة الشفافية والإعلان التى انتهجها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذرى جهرمى تجاه الغليان الموجود فى البازار أثار حوله العديد من ردود الأفعال.

 

 

وفى المقالة الافتتاحية بصحيفة اعتماد، كتب "مصطفى حاجى" تحت عنوان استمعوا لصوت الشعب، أن المشكلات التى وقعت فى القطاع الاقتصادى للبلاد والشكاوى الواسعة والشعور بالإستياء نتيجة الظروف الاقتصادية غير المستقرة تلزمنا بتقديم إجابات على أسئلة الشعب.


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