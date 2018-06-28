فيديو.. الملك عبد الله والأمير الحسين فى مناورة بالذخيرة الحية

كتب هيثم سلامة

نشرت الملكة رانيا، ملكة الأردن، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو، لتدريبات الأمير الحسين مع ملك الأردن عبد الله الثانى بن الحسين بالذخيرة الحية.

وعلقت الملكة رانيا، على الفيديو قائلة:":" كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولى.. كثيرة هى الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية.. الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية فى اختتام سلسلة من التدريبات مؤخراً".

وهنأت الملكة رانيا، ملكة الأردن، الأمير الحسين بعيد ميلاده، فى منشور آخر وعلقت قائلة :"ملأت حياتنا حبا وفخرا.. كل عام والأمير الحسين بألف خير".