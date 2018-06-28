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فيديو.. الجيش اليمنى على قمة جبال رازح بصعدة بعد تحريرها

الخميس، 28 يونيو 2018 01:32 م
فيديو.. الجيش اليمنى على قمة جبال رازح بصعدة بعد تحريرها الجيش اليمنى
إيمان حنا
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نجحت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن فى تحرير جبال رازح بمحافظة صعدة، والتقطت قوات الجيش مشاهد لها بالفيديو من أعلى تلك الجبال احتفاء بالانتصار.

يأتى هذا فى ظل تمكن القوات المشتركة من تحقيق انتصارات متتالية فى صعده، حيث أعلن الجيش الوطنى اليمنى مؤخرًا القبض على قيادى بارز فى ميليشيات الحوثى ومعه 7 خبراء من حزب الله اللبنانى أثناء تحرير مديرية الملاحيط جنوبى غرب محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبدالكريم السدعى، أن قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر قيادى حوثى مع 7 خبراء عسكريين من حزب الله اللبنانى خلال معارك عنيفة فى جبهة الملاحيط ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

كما أكد أن المعارك المستمرة منذ أسبوع فى جبل "الروقى" والمناطق المحيطة بها فى جبهة الملاحيط، خلفت نحو 220 قتيلا من عناصر الميليشيات.

ومن جهته، أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، استمرار تقدم العمليات فى محور صعدة، وتكبد الميليشيات خسائر كبيرة فى عقبة مران، وأشار التحالف إلى أنه تم استهداف نحو 41 عنصراً إرهابياً فى عقبة مران وتدمير آلياتهم، موضحاً أن من بين القتلى قائداً و7 عناصر من حزب الله اللبنانى.


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