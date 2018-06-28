فيديو.. اعترافات تفصيلية للإرهابيين منفذى حادث استهداف موكب مدير أمن الاسكندرية

دينا الحسيني

أدلى المتهمون المقبوض عليهم فى واقعة حادث إستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 عقب مداهمة وكر اختبائهم باعترافات تفصيلية.

واعترف الإخوانى معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، بإنتمائه لحركة حسم الإرهابية وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017، لتلقى دورات تدريبية فى مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف، أنه شارك عقب عودته للبلاد فى رصد عدد من الأهداف الهامة والحيوية بالمحافظة ومن بينها ركاب مدير أمن الإسكندرية السابق.

كما اعترف بقيامه بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الرومانى عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة .

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات حادث إستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018، وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم ( الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ) فى تنفيذ الحادث، ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد ( 6 ) منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لتتبع وملاحقة باقى كوادر البؤرة الإرهابية وتضييق الخناق عليهم وصولاً لضبطهم، عن تحديد أحد العناصر المنفذة ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، واختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وبإستهدافها عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبط المذكور والعثور بحوزته على (طبنجة عيار 9 مم – كمية من الطلقات– و2 مفجر عبوات ناسفة – وكمية من المواد التى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة – وأدوات للتنكر) .

وقد أشارت نتائج الفحص والمعلومات إلى إنتمائه لحركة حسم الإرهابية وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017، لتلقى دورات تدريبية فى مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك عقب عودته للبلاد فى رصد عدد من الأهداف الهامة والحيوية بالمحافظة ومن بينها ركاب مدير أمن الإسكندرية السابق.

وأكدت نتائج البحث والتحرى عن قيامه بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الرومانى عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة .

وأسفرت عمليات تتبع باقى عناصر البؤرة عن إتخاذ بعضهم من إحدى الشقق الكسنية بمحافظة أسيوط، وكراً لاختبائهم حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 4 عناصر وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية ، 2 طبنجة ، عبوة ناسفة ) .

كما نجحت الجهود فى ضبط القيادى الإخوانى بحركة حسم الإرهابية باسم محمد إبراهيم جاد ، والذى تولى تدبير السيارة المستخدمة فى الحادث وإستغلالها فى نقل المواد المتجرة والأسلحة وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية فى إطار الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .. وجارى مواصلة الجهود لضبط باقى عناصر البؤرة .