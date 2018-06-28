فى اتصال هاتفى.. ولى عهد أبوظبى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إتصالا هاتفيا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية في وفاة شقيقته.

وأعرب ولى عهد ابوظبى، خلال الاتصال الهاتفى، عن خالص التعازى لفضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة فى وفاة المغفور لها، شقيقة فضيلته، مؤكدا لفضيلته نحن أهل وعزاؤك عزاؤنا والله أسأل أن يطيل عمر فضيلتكم ويوفقكم لكل خير.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على هذا الاتصال الكريم، مؤكدا أن هذه أصالة ليست مستغربة من أبناء زايد الأوفياء.

وتوفيت صباح أمس الأربعاء شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشيعت الجنازة من مسقط رأسها بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.