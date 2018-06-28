فريق بحثى بألمانيا يتوصل لعلاج جديدة لانسلاخ الشريان الأورطى المزمن

الدقهلية شريف الديب

توصل فريق بحثى إكلينيكي بمركز جراحات الأورطي بالقسطرة التداخلية بألمانيا، إلى طريقة علاجية جديدة لمرض انسلاخ الشريان الأورطى المزمن المصحوب بتمدد شريانى.

وقال الدكتور أحمد سامح العشرة، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة المنصورة، أحد أعضاء الفريق الطبى، لـ "اليوم السابع"، أن الفريق برئاسة الدكتور سوك ون صونج، نجح فى اكتشاف طريق علاج جديد لمرض انسلاخ الشريان الأورطي المزمن المصحوب بتمدد شريانى، موضحا أن فكرة العلاج تتلخص فى تثبيط تدفق الدم إلى التجويف الزائف عن طريق اللفافات المثبطة بدلا من الطرق التقليدية عن طريق الدعامات المغطاة.

وتم إجراء هذه الطريقة الجديدة على عدد كبير من المرضى وكانت النتائج مرضية، وحققت نتائج أولية أفضل من الطرق التقليدية من حيث تمدد التجويف الحقيقى وتجلط الزائف وكذلك عدم حدوث المضاعفات المصاحبة لاستخدام الدعامات وعلاوة على ذلك التوفير فى النفقات.

وأضاف "العشرة"، أنه تم إلقاء محاضرة عن الطريقة الجديدة المسماه stentless TEVAR في مؤتمر LINC 2018 بألمانيا القاها بنفسه، وكذلك الطبيب الكوري صونج في مؤتمر جمعية جراحات الصدر والقلب والأوعية الدموية بالولايات المتحدة الامريكية ، وتتويجا لهذا العمل فقد تم تسجيله كبراءة اختراح بكوريا الجنوبية باسم Eleshra etal ومؤخرا تم الموافقة على نشره فى مجلة أمريكية متخصصة في هذا المجال Journal of thoracic and cardiovascular surgery.