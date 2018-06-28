عودة 370 لاجئ سورى من لبنان إلى منطقة القلمون الغربى

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عاد نحو 370 لاجئ سورى من لبنان، اليوم الخميس، إلى منطقة القلمون غرب سوريا.

وأفاد راديو (سوا) الأمريكى، بأن نحو 370 لاجئ سورى غادروا بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا عائدين إلى منطقة القلمون الغربى المقابلة للسلسلة الشرقية لجبال لبنان.

وأضاف، أن جهاز الأمن العام اللبنانى تولى التدقيق بهويات اللاجئين والتحقق من أوراقهم الثبوتية قبل عبورهم معبر الزمرانى الجردى وهو آخر نقطة ضمن الأراضى اللبنانية.

وكان المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم قد أعلن بالأمس أن نحو 400 لاجئ سورى، يمثلون الدفعة الأولى من النازحين السوريين سيعودون إلى أراضيهم بسوريا، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق فى هذا الشأن المتعلق بالنازحين، مع مفوضية شئون اللاجئين، وتوجيه رسالة إليهم بتحمل المسؤوليات اللازمة.