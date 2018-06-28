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عمليات "المهن التعليمية": لا تجاوزات مع المراقبين بامتحانى الجغرافيا والكيمياء

الخميس، 28 يونيو 2018 03:13 م
عمليات "المهن التعليمية": لا تجاوزات مع المراقبين بامتحانى الجغرافيا والكيمياء خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أكدت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، برئاسة خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن امتحانات الجغرافيا والكيمياء لم تشهد أى تجاوزات أو مشكلات تخص المراقبين.
 
وأوضحت غرفة عمليات النقابة، فى بيان، أن وزارة الداخلية تؤمن امتحانات الثانوية العامة بأعلى مستويات اليقظة، وهناك تنسيق منظم ودقيق بين كافة الجهات المعنية للخروج بنتائج جيدة من تلك الامتحانات.
 
وأشارت غرفة عمليات النقابة العامة، إلى أن هناك تنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى المراكز والمحافظات لتوفير كل الخدمات الخاصة وسبل الراحة للمراقبين باللجان الامتحانية والاستراحات وكذلك للمصححين فى لجان تقدير الدرجات.
 

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