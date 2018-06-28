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طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء يحتاج لأكثر من 5 ساعات لحله

الخميس، 28 يونيو 2018 12:16 م
طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء يحتاج لأكثر من 5 ساعات لحله امتحانات الثانوية العامة 2018
ماجد تمراز
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أبدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية العامة، سعادتهم الغامرة لسهولة امتحات مادة الجغرافيا، مؤكدين أن الامتحان جاء مباشراً، ولم يحتوى على أى نقاط صعبة أو تحتاج إلى تفكير كما جاءت بعض الامتحانات السابقة كمادة الإنجليزى.

فيما أبدى طلاب القسم العلمى استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، مؤكدين أن هناك بعض الأسئلة كانت صعبة للغاية وتحتاج إلى أستاذ متخصص لحلها، ولا يمكن لطالب أياً كان مستواه أن يحلها بسهولة.

وقال الطالب حسين عبد العال، طالب بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة، إن سؤال "أكتب المعادلة" جاء صعباً للغاية وهناك بعض النقاط فيه عجز عن حلها تماماً، كما أن الامتحان جاء طويلاً ويحتاج إلى أكثر من 3 ساعات ليتم حله.

وأَضافت تقى إبراهيم، طالبة بنفس المدرسة، أنه لو الوزارة كان قد قررت أن يكون الامتحان 5 ساعات، لن تكفى لحل الامتحان، بعيداً عن صعوبته الشديدة، إلا أنه جاء طويلاً للغاية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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امتحان الكيمياء 2018




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