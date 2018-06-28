ضبط 61 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة 61 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، فى حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة التى تم شنها بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، وبولاق الدكرور والهرم، والمنطقة الأثرية، عن تنفيذ 235 حكما قضائيا، وضبط 22 بائعا متجولا وخيال وجمال لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى إزالة 530 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.