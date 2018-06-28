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ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية على الفيس بوك

الخميس، 28 يونيو 2018 11:55 ص
ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية على الفيس بوك امتحانات الثانوية العامة-أرشيفية
دينا الحسيني
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ضبطت وزاره الداخلية عدد من  القائمين على نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عقب بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
ورصدت المتابعة قيام الصفحات المسماة بـ"شاومينج بيغشش ثانوية عامة - شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018" بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"، بنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية عقب بدء اللجان.
 
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات وهم كلٍ من  "أنس.ع.ق"،  19 سنة "طالب"، ومقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج "هارب وجارى ضبطه "و أمير.أ.س، 21 سنة "طالب"، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة،
و "جورج.م.ج" 23 سنة "طالب" ،ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين المذكورين بعدة أكمنة أسفرت عن ضبط الثانى والثالث وبحوزتهما ( جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول – جهاز راوتر ) وبفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى إدارتهم لتلك الحسابات.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول الهارب.

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