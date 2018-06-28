ضبط راكب قادم من اليونان لمحاولته تهريب أدوية لعلاج الأورام بمليون جنيه

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 760 أمبول لعلاج الأورام مع راكب مصري لدى وصوله من اليونان ، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات ، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة .
أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة خطوط ايجن للطيران القادمة من اثينا، اشتبه ابراهيم عامر رئيس القسم الجمركي حاول راكب خداع الجمارك ، بوضع جزء من حقائب علي جهاز الفحص ، واخفاء حقيبة بلاستيك موضوعة أعلي عربة حمل الحقائب، ومغطاة بجاكيت خاص به ، تلاحظ لمأمور التفتيش أحمد جمال عدم قيام الراكب بوضع كافة حقائبه فطلب منه جواز السفر ، وقام احمد جمال وبلال حسن مأمورا الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب، وتم ضبط 760 أمبول لعلاج الأمراض الخبيثة والأورام بقيمة إجمالية مليون جنيه.
أمر الدكتور ابراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر ضبط للراكب ، وسحب جواز سفره للعرض علي الشئون القانونية .
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