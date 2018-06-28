ضبط راكب قادم من اليونان لمحاولته تهريب أدوية لعلاج الأورام بمليون جنيه

كتب محمد طنطاوى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 760 أمبول لعلاج الأورام مع راكب مصري لدى وصوله من اليونان ، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات ، وتحقيق مكاسب مادية كبيرة .