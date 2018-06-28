صور.. ميلانيا ترامب تشارك فى ندوة عن المهاجرين بمنشأة حدودية

كتب عبد الوهاب الجندى

شاركت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، فى ندوة مع قيادات مرفق الجمارك وحماية الحدود، لمناقشة الهجرة غير الشرعية، في مدينة توسان بولاية أريزونا، اليوم الخميس.

واستمعت ميلانيا التى تزور المنشأة الحدودية بعد أسبوع من توقيع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء حالات انفصال الأسرة، لعدد من المشاركين فى الندوة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

والأسبوع الماضى، وصلت ميلانيا ترامب، إلى تكساس في رحلة لم يعلن عنها مسبقا لزيارة مركز أطفال المهاجرين الذين اعتقلوا بعد دخولهم إلى الولايات المتحدة.

والتقت ترامب بمسؤولي الخدمات الاجتماعية وإنفاذ القانون في منشأة في مدينة ماكالين الحدودية، وشكرتهم على "العمل الشاق والتعاطف".



جانب من الندوة



ميلانيا أثناء المشاركة



ميلانيا ترامب