صور.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة بمدينة مومباى بالهند

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

قالت الشرطة ومسؤولون فى قطاع الطيران بالهند إن طائرة صغيرة تحطمت فى إحدى ضواحى مومباى العاصمة المالية للبلاد اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل الأربعة الذين كانوا على متنها وشخص خامس على الأرض.

وقالت المديرية العامة للطيران المدنى فى بيان إن الطائرة وهى من طراز كينج أير سي-90 كانت فى رحلة تجريبية وعلى متنها طياران ومهندسان.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها واشتعلت فيها النيران، وقتل أحد المارة على الأرض.

وقالت السلطات إن تحقيقا يجرى حول الحادث الذى لم يعرف سببه على الفور.

وكانت الطائرة مملوكة لشركة يو.واى. أفييشن الخاصة.



تحطم طائرة صغيرة فى مومباى



تحطم طائرة صغيرة



جانب من التحطم



جانب من التحطم