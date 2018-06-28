video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة بمدينة مومباى بالهند

الخميس، 28 يونيو 2018 12:34 م
صور.. مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة بمدينة مومباى بالهند جانب من تحطم الطائرة
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
إضافة تعليق

قالت الشرطة ومسؤولون فى قطاع الطيران بالهند إن طائرة صغيرة تحطمت فى إحدى ضواحى مومباى العاصمة المالية للبلاد اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل الأربعة الذين كانوا على متنها وشخص خامس على الأرض.

وقالت المديرية العامة للطيران المدنى فى بيان إن الطائرة وهى من طراز كينج أير سي-90 كانت فى رحلة تجريبية وعلى متنها طياران ومهندسان.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها واشتعلت فيها النيران، وقتل أحد المارة على الأرض.

وقالت السلطات إن تحقيقا يجرى حول الحادث الذى لم يعرف سببه على الفور.

وكانت الطائرة مملوكة لشركة يو.واى. أفييشن الخاصة.

تحطم طائرة صغيرة فى مومباى
تحطم طائرة صغيرة فى مومباى

 

تحطم طائرة صغيرة
تحطم طائرة صغيرة

 

جانب من التحطم (2)
جانب من التحطم

 

جانب من التحطم
جانب من التحطم

 

جانب من تحطم الطائرة
جانب من تحطم الطائرة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحطم طائرة هندية فى مدينة مومباى

تحطم الطائرة

مومباى

الهند

أخبار الهند




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة