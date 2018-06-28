صور.. قمة زعماء الاتحاد الأوروبى تفشل فى الاتفاق على بيان ختامى

(رويترز) - تصوير أ ف ب

قال متحدث باسم رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبى إن القادة أخفقوا اليوم الخميس فى الاتفاق على بيان للقمة سعى لتعزيز سياسة الاتحاد بخصوص عدد من القضايا من الدفاع إلى التجارة بعدما عرقلت إحدى الدول صدور البيان.

وقال المتحدث باسم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى فى بيان إنه نتيجة تحفظ إحدى الدول الأعضاء على النتائج بأكملها "لم يتم الاتفاق على نتائج فى هذه المرحلة".

وقال دبلوماسيون إن الدولة المقصودة هى إيطاليا، وألغى توسك وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أيضا مؤتمرا صحفيا كان مقررا مساء اليوم.



دونالد توسك مع المستشار النسماوى



ماكرون



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