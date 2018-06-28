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الخميس، 28 يونيو 2018 10:16 م
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صور.. قمة زعماء الاتحاد الأوروبى تفشل فى الاتفاق على بيان ختامى

الخميس، 28 يونيو 2018 09:04 م
صور.. قمة زعماء الاتحاد الأوروبى تفشل فى الاتفاق على بيان ختامى قمة زعماء الاتحاد الأوروبى
(رويترز) - تصوير أ ف ب
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قال متحدث باسم رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبى إن القادة أخفقوا اليوم الخميس فى الاتفاق على بيان للقمة سعى لتعزيز سياسة الاتحاد بخصوص عدد من القضايا من الدفاع إلى التجارة بعدما عرقلت إحدى الدول صدور البيان.

وقال المتحدث باسم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى فى بيان إنه نتيجة تحفظ إحدى الدول الأعضاء على النتائج بأكملها "لم يتم الاتفاق على نتائج فى هذه المرحلة".

وقال دبلوماسيون إن الدولة المقصودة هى إيطاليا، وألغى توسك وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أيضا مؤتمرا صحفيا كان مقررا مساء اليوم.

دونالد توسك
دونالد توسك مع المستشار النسماوى 

 

ماكرون
ماكرون

 

ماى تتحدث مع ماكرون
ماى تتحدث مع ماكرون

 

ميركل
ميركل

 


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زعماء الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

بيان ختامى

اوروبا




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