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صور.. صندوق تحيا مصر: تأسيس شركة بـ200 مليون جنيه للاستثمار فى ريادة الأعمال

الخميس، 28 يونيو 2018 01:25 م
صور.. صندوق تحيا مصر: تأسيس شركة بـ200 مليون جنيه للاستثمار فى ريادة الأعمال إبراهيم كرم
كتب عبد الحليم سالم - إبراهيم سعيد - تصوير حازم عبد الصمد
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قال ابراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والبنك التجارى الدولى، تم إنشاء شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، برأس مال 200 مليون جنيه،  والمصدر 500 مليون جنيه حيث يساهم الصندوق بنسبة 98 % وكل من شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال بنسبة 1% والبنك التجارى الدولى بنسبة 1 %، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر 1000 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة في بنها. 
 
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الصندوق ومحافظة القليوبية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .
 
وأكد إبراهيم كرم أن هذا المشروع  الذى تم توقيعه اليوم، هو بداية لدعم مشروعات الشباب حيث تستهدف شركة تحيا مصر للاستثمار إقامة هذا المشروع فى 120 منطقة على مستوى أنحاء الجمهورية، كما سيتم تدريب الشباب الذين سيقومون بالمشاركة فى المشروع من خلال تمويل بفائدة مخفضة، خاصة بعد التصديق على القانون الاسبوع الماضى.
 
وذكر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستخصص قطعة أرض مميزة مساحتها (18500 م2)  تحت الزيادة، مطلة على البر الشرقى لنهر النيل بنهاية امتداد كورنيش النيل بمنطقة الفيلات بمدينة بنها لاستغلالها فى إنشاء تجمع لمشروعات الشباب بمساحات صغيرة تضمن تشغيل أكبر عدد من الشباب ، وستوفر 754 فرصة عمل ستزيد إلى 3700 فرصة عمل وسنبدأ اليوم فورا وسيتم الافتتاح خلال شهر واحد من الآن.
 
ووجه المحافظ الشكر لوزيرة الاستثمار و التعاون الدولى ولصندوق تحيا مصر.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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