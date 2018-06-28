صور.. "سامية" الأولى على الجمهورية بالثانوى الزراعى: أتمنى أكون أستاذة جامعية

أكدت سامية سعد على غراب، 17 سنة، الطالبة بمدرسة فوه الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أبغلها خلاله حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الزراعى.

وأضافت غراب، لـ"اليوم السابع"، أنه أكد لها أنها حصلت على مجموع 501 درجة من 550 درجة، بنسبة 91%، مؤكدة أن محمد الزينى مدير المدرسة أبلغها كذلك بأنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الزراعى.

وقالت سامية سعد، إنها ستلتحق بكلية التربية شعبة زراعية بجامعة كفر الشيخ، وتأمل أن تكون معيدة بالكلية، مؤكداً أنها فوجئت بزيارة محمد الزينى مدير مدرسة فوه الثانوية الزراعية، ومأمون عمارة مدرس التتويج الزراعى، ولمياء البشتاوى، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة فى منزلها، وأهدوها شهادة تقدير وطاقم كاسات، كما تلقت اتصالاً من أحمد بركات مدير إدارة فوه التعليمية، وقدمت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة التهنئة لها، وكذلك هناء شهاب، وكيل المديرية، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، مؤكدة أنها تشكر الله على ما وصلت له، وهذا التفوق الذى حققته بعون الله بداية الطريق .

وأكد سعد على غراب، والد سامية، عامل زراعى، أنه سعيد بحصول سامية على المركز الأولى على مستوى الجمهورية، ولم يكن يتوقع أن تكون نجلته الأولى مستوى الجمهورية، وكل ما كان يتوقعه لها أن تكون الأولى على مستوى المدرسة أو المحافظة على أكثر تقدير، مؤكداً أن نجلته كانت تذاكر أكثر من 15 ساعة يومياً، وكانت تسابق الزمن لتثبت ذاتها، لتكون من المتفوقات، مشيراً إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من المتفوقين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وقالت بدرية أحمد عبدالعال، والدة ساميه، ربة منزل،إن الله رزقها بسامية، وجمال، وهو فى الصف الأول الإعدادى، مؤكدة أن نجلتها تعبت طوال العام، وكانت لا تترك الكتاب إلا على وقت النوم فقط، ولم تكن تساعدها فى المنزل بل جعلتها تتفرغ لمذاكرتها لتحقق ذاتها، والحمد لله على تفوقها وتحقيقها ما أرادت، وتدعو لها مزيداً من التوفيق، وأن تكون أستاذة جامعية .

وأكد محمد الزينى مدير مدرسة فوه الثانوية الزراعية، أنه بمجرد معرفته بخبر حصول سامية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، توجه من منزله بسيدى سالم، لمنزل الطالبه "سامية سعد غراب بمدينة فوه"، ليقدم لها ولأسرتها التهنئة بتحقيقها المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مدرسة فوه الثانوية الزراعية مشهورة على مدار السنوات الماضية بتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بل أن فى العام الماضية حصلت على المركز الأول، والعام قبل الماضى حصلت 13 طالبة على المركز الأولى على مستوى الجمهورية وعلى مستوى قطاع طنطا .

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها سعيدة بتحقيق الطالبة المركز الأول، متمنية أن يحقق تعليم كفر الشيخ مزيدًا من النجاحات، مؤكدة أن كل العاملين بالتربية والتعليم يلقون دعم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لذا نتوقع تحقيق المزيد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية .

وأضافت هناء شهاب، وكيل المديرية، أنها تهنئ الطالبة وأسرتها لحصولها على المركز الأول، مؤكدة أن تعليم كفر الشيخ تعود على الحصول على مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى كافة المجالات والأنشطة المتعددة، وهذا يدل على الدعم الكبير من محافظ كفر الشيخ ووزير التربية والتعليم، والجهود الكبيرة التى يبذلها العاملون بالتعليم الفنى والتعليم العام .



سامية غراب الأولى على مستوى الجمهورية فى التعليم الزراعى من كفر الشيخ.



مدير المدرسة والمدرسون يهنئون سامية



والد ووالدة سامية مع مدير المدرسة



مدير المدرسة وأستاذ سامية مع الطالبة المتفوقة



سامية بمدرستها