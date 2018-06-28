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صور.. رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق بحضور الحالى

الخميس، 28 يونيو 2018 02:22 م
صور.. رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق بحضور الحالى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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​أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء، إلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق، بحضور الوزير الحالى هشام توفيق.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن اللقاء يأتى فى إطار تقليد تسليم وتسلم المسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف ضمان استكمال الخطط والبرامج والبناء على الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات.

 

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزير السابق، على ما قدمه خلال فترة عمله، متمنياً للوزير الحالى التوفيق فى مهمته، بما يسهم فى استكمال خطط تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ودفعها للعمل بطاقة أكبر، لدعم الاقتصاد الوطنى، وتحسين أوضاع العاملين فيه.


 

 


 

 


 

 


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مصر

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