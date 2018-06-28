صور.. المرشحون لرئاسة المكسيك يحشدون أنصارهم فى الولايات

كتب عبد الوهاب الجندى

حشد المرشحون للانتخابات الرئاسية فى المكسيك أنصارهم فى مؤتمرات انتخابية بالعديد من المدن المكسيكية، استعداد للانتخابات التى ستجرى يوم الأحد المقبل.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، حشد ريكاردو أنايا، المرشح لائتلاف "المكسيك المثلث"، فى ولاية غواناخواتو، وتعهد بالعديد من الإصلاحات فى بلاده حال فوزه.

كما تجمع أنصار المرشح أندريس مانويل لوبيز أوبرادو، التى تشير استطلاعات الرأى إلى خسارته من الجولة الأولى، بسبب الفساد المتهم به.



أنصار أندريس مانويل لوبيز أوبرادور



أنصار ريكاردو أنايا



ريكاردو أنايا