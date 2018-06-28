صور.. التعليم: الأحد المقبل نهاية امتحانات الثانوية العامة بلا تسريب

كتب محمود طه حسين - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة سوف نصل الأحد المقبل إلى نهاية امتحانات الثانوية العامة بلا تسريب قائلا : ثانوية بلا تسريب .

وأوضح أن وزارة الداخلية والجهات المعنية بذلت جهود كبيرة والمسؤولين عن الطباعة لا يذهبون إلى منازلهم.

وأكد الدكتور رضا حجازى إن التقارير المرصودة لمستوى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا فى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد شكاوى وننتظر تصحيح العينة العشوائية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية. ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.































































