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صور.. استمرار عودة النازحين السوريين من بلدة عرسال بلبنان إلى سوريا

الخميس، 28 يونيو 2018 12:20 م
صور.. استمرار عودة النازحين السوريين من بلدة عرسال بلبنان إلى سوريا عودة النازحين السوريين من بلدة عرسال بلبنان إلى سوريا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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انطلقت صباح اليوم الخميس، قافلة تضم الدفعة الأولى من النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، من مخيمات بلدة "عرسال" فى طريق العودة النهائية إلى الأراضى السورية.وتم قبل التحرك التحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين السوريين الذين شملتهم قافلة العودة، وقامت أجهزة الأمن اللبنانية بمرافقة القافلة باتجاه الحدود اللبنانية - السورية، تمهيدا لقيام السلطات السورية باستلامهم.

وكان المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم قد أعلن بالأمس أن نحو 400 لاجىء سوري، يمثلون الدفعة الأولى من النازحين السوريين سيعودون إلى أراضيهم بسوريا، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق فى هذا الشأن المتعلق بالنازحين، مع مفوضية شئون اللاجئين، وتوجيه رسالة إليهم بتحمل المسئوليات اللازمة.

استمرار عودة النازحين السوريين من بلدة عرسال بلبنان إلى سوريا
استمرار عودة النازحين السوريين من بلدة عرسال بلبنان إلى سوريا

 

جانب من عودة النازحيين السوريين
جانب من عودة النازحيين السوريين

 

جانب من عودة النازحيين من لبنان
جانب من عودة النازحيين من لبنان

 

عودة النازحين السوريين من لبنان
عودة النازحين السوريين من لبنان

 

عودة النازحين السوريين
عودة النازحين السوريين

 

عودة النازحين
عودة النازحين

 

قوات الأمن اللبنانية
قوات الأمن اللبنانية

 


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