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صائب عريقات: القضية الفلسطينية لم تكن يوما للشراء

الخميس، 28 يونيو 2018 12:38 م
صائب عريقات: القضية الفلسطينية لم تكن يوما للشراء صائب عريقات
رام الله(أ ش أ)
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "إن القضية الفلسطينية لم تكن يوما من الأيام للشراء"، وذلك فى تعقيب على الأنباء التى تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية للسلطة.

وأضاف عريقات - فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، "أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم فقط بتجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وإنما قامت بالخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها فى عزلة دولية وغير مؤهلة لرعاية مفاوضات السلام من خلال وقوفها إلى جانب إسرائيل ".

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الحديث عن الحل الإنسانى والابتعاد عن الحل السياسى وفصل الضفة عن قطاع غزة، هو استمرار للانقسام، منوها إلى انه أن الأوان أن ينتهى الانقلاب وتحقيق شراكة سياسية من أجل إسقاط خطة تصفية القصية الفلسطينية.

وأشار عريقات إلى أن أى فلسطينى يتساوق مع أفكار مقايضة الحقوق الإنسانية والمالية بالحقوق الوطنية مصيره الفشل، مبينا أن الثغرة التى تنفذ منها الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية فى الحديث عن الحل الإنسانى لقطاع غزة هو المراهنة على استمرار الانقلاب.

من جهة ثانية، قال عريقات "إن زيارة الأمير ويليام للأراضى الفلسطينية كانت فى غاية الأهمية"، مضيفا "أن الرسالة التى حملها الأمير أكدت على أن بلاده تسعى إلى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 67 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

 


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