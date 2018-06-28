شاهد فى دقيقة.. "علشان تكفل طفل يتيم".. تعرف على الإجراءات والشروط

كتب ــ مدحت وهبة تصميم محمود بكر

خصصت وزارة التضامن الاجتماعى "خط ساخن" " 19828 للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة، وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم إضافة إلى إتاحة التسجيل لراغبى الكفالة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى www.moss.gov.eg.

"اليوم السابع" ينشر أهم شروط وإجراءات كفالة الطفل اليتيم فى السطور التالية:-

1 - أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى.

2- لا يقل سن أى من الزوجين عن 25 عاما وألا يزيد عن الـ60.

3- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت 30 عاما كفالة الأطفال .

4- توافر الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمادية فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل.

5- يجب أن يكون الزوجان حاصلان على قدر مناسب من التعليم.

6- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

7- توافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .

8- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها.

9 - تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل إذا كان معلوم النسب .

10- تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة مديريات التضامن فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل.