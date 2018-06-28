سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-6-2018 وثبات العملة السعودية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

رئيس العليا للحج والعمرة: عودة آخر فوج للمعتمرين الجمعة المقبلة

أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات المنظمة لرحلات العمرة نفذت 100 ألف تأشيرة وفقًا للحصة المخصصة لشهر رمضان الكريم تطبيقًا لبنود الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة هذا العام 1439هـ.

وقال رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجان بعثة الوزارة بالسعودية ستعود أيضًا مع آخر فوج للمعتمرين، لافتًا إلى أن اللجان حررت عددًا من المحاضر ضد الشركات المخالفة لضوابط العمرة وقامت بتعديل البرنامج المتفق عليه مع المعتمرين، وكذلك قيام الشركات بتعديل سكن المعتمرين وتسكينهم بفنادق غير مفعلة بالسعودية، وخارج نطاق المسافة المصرح بها للتسكين.