سعد الحريرى: اقتربنا من حل المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة

كتب سمير حسنى

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريرى، إن لبنان يشهد مرحلة أمنية جيدة وعلينا الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن التسوية مع الرئيس ميشال عون قائمة، وأن التوافق بين كل الفرقاء هو الذي أسس للاستقرار، وأصبحنا قريبين من حل المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وشدد رئيس حكومة لبنان، خلال مؤتمر صحفى، على القيام بكل ما يلزم من أجل مصلحة البلد، مضيفا: "من يحاول التلاعب بهذه التسوية سيكون بمواجهة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وأضاف الحريرى، :"نقترب من حلحلة المشاكل أمام مسار التأليف وكل فريق سيأخذ حصته كما يجب"، موضحا أن التسوية الرئاسية لازالت قائمة.

وحذر رئيس الوزراء اللبنانى، من تدهور الوضع الاقتصادى الذى وصفه بالصعب، وبأنه قد يذهب نحو الأسوء اذا لم نسرع بتشكيل الحكومة، متابعا بقوله: " متفائل باننا ذاهبون إلى نمو أفضل".