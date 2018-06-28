سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية سيراليون التعاون الثنائى وإصلاح مجلس الأمن

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس، الدكتور على كابا وزير خارجية سيراليون، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره السيراليوني على توليه مهام منصبه، مؤكدا على تطلع مصر للتعاون معه لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في كافة المجالات كما أشار إلى اهتمام مصر بالتعاون مع سيراليون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات والتدريب من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية سيراليون على اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى الدور التاريخي والقيادي لمصر في تحرير القارة الأفريقية من الاستعمار، وتطلع الحكومة الجديدة في بلاده لتوقيع اتفاقيات للتعاون مع مصر للاستفادة من خبراتها في كافة المجالات، لاسيما في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة وتقديم الدورات التدريبية للكوادر من الشرطة والأمن، فضلا عن جذب الاستثمارات المصرية إلى سيراليون، حيث وعد الوزير شكري بالنظر في احتياجات الجانب السيراليوني في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول الاجتماع موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار رئاسة سيراليون للجنة العشرة الأفريقية المعنية بهذا الشأن، حيث أكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد، والمتمثل في توافق أوزولويني.