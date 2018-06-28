رئيس وزراء كندا يعين متخصصة بشئون روسيا فى وحدة التجسس الإلكترونى

كتب: أحمد علوى

عين رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، شيللى بروس المختصة بشؤون روسيا، رئيسة للمركز الكندى لأمن الاتصالات (CSE) المسئول عن الاستطلاع الإلكترونى الخارجى للبلاد، والذى يطلق عليه البعض "وحدة التجسس الإلكترونى".

وذكر الموقع الإلكترونى لرئاسة الوزراء الكندية، أن شيللى بروس التى شغلت منصب نائب رئيس مركز أمن الاتصالات، أصبحت قائدة له، على أن يتم تنفيذ هذا القرار على الفور.

وانضمت بروس إلى CSE فى عام 1989 باعتبارها لغوية ومحللة، وهى حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير فى "الدراسات الروسية" و"اللغة والأدب السلافيين".