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الخميس، 28 يونيو 2018 06:54 ص
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رئيس فنزويلا يصف نائب الرئيس الأمريكى بالأفعى السامة

الخميس، 28 يونيو 2018 06:16 ص
رئيس فنزويلا يصف نائب الرئيس الأمريكى بالأفعى السامة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
(رويترز)
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وصف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى بأنه "أفعى سامة" وتعهد بدحر ما وصفها محاولات واشنطن للإطاحة به من السلطة.

ويسعى بنس الذى وصل إلى الإكوادور أمس الأربعاء فى إطار جولة فى أمريكا الجنوبية لزيادة الضغط الإقليمى على فنزويلا فى أعقاب إعادة انتخاب مادورو فى مايو أيار فى انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها زورت.

وقال الزعيم الاشتراكى فى خطاب تلفزيونى "فى كل مرة يفتح فيها الأفعى السامة مايك بنس فمه أشعر بأننى أقوى.. لقد هزمناك وسنهزمك أينما تكون".

ويصر مادورو على أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومته من أجل السيطرة على ثروات البلاد النفطية والمعدنية ويتهم واشنطن بقيادة "حرب اقتصادية" ضد بلاده.

وفرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على مادورو وأعضاء من حكومته على خلفية اتهامات بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.

 


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