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رئيس الوزراء: الرئيس السيسي كلف بتكريم جميع الوزراء السابقين

الخميس، 28 يونيو 2018 12:16 م
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي كلف بتكريم جميع الوزراء السابقين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بأن يتم تكريم جميع الوزراء السابقين، الذين أدوا دورهم فى الفترة السابقة، لنعطى رسالة مهمة بأن الدولة تقدر جميع مسئوليها، الذين خدموا الوطن.
 
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهدى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، تكريماً له على ما أنجزه، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، الوزير الحالي.
 
 
 
 

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