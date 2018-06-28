رئيس العليا للحج والعمرة: عودة آخر فوج للمعتمرين الجمعة المقبلة

كتبت ميرفت رشاد

أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات المنظمة لرحلات العمرة نفذت 100 ألف تأشيرة وفقًا للحصة المخصصة لشهر رمضان الكريم تطبيقًا لبنود الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة هذا العام 1439هـ.

وقال رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجان بعثة الوزارة بالسعودية ستعود أيضًا مع آخر فوج للمعتمرين، لافتًا إلى أن اللجان حررت عددًا من المحاضر ضد الشركات المخالفة لضوابط العمرة وقامت بتعديل البرنامج المتفق عليه مع المعتمرين، وكذلك قيام الشركات بتعديل سكن المعتمرين وتسكينهم بفنادق غير مفعلة بالسعودية، وخارج نطاق المسافة المصرح بها للتسكين.

وأضاف "شلبى" أنه سيتم حصر كل المخالفات التى ارتكبتها الشركات خلال موسم العمرة، عقب عودة لجان الوزارة بالسعودية، لعرضها على لجنة الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق مع الشركات، وحال ثبوث المخالفات سيتم توقيع الجزاءات المنصوص عليها سابقا.